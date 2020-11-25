Narkotik affetmedi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 401 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.G. (49), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.