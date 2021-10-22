Narkotik boş durmuyor!

Haber: Uğur Balaban

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz ediyor. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri seferber oluyor. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeniçağa’da bulunan Yaşar Çelik Çok Programlı Lisesinde UYUMA uygulaması anlatılarak öğrenciler bilgilendirdi.

PROJENİN AMACI

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan UYUMA projesi şu şekilde aktarıldı;“UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır”

Real Tekstil isimli iş yerinde çalışanlara " En İyi Narkotik Polisi Anne " Projesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine “NarkoGençlik”projesi anlatılmıştır.