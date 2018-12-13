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13 Aralık 2018 Perşembe
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    • Narkotik Şubesi göz açtırmıyor

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu Merkez ve Mudurnu ilçesinde yaptığı operasyonlarda 2 gün içerisinde 5 uyuşturucu tacirini gözaltına aldı.

    13 Aralık 2018 Perşembe 00:19
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    Narkotik Şubesi göz açtırmıyor
     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 45.26 gram SKUNK maddesi ele geçirilmiş olup 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 45.26 gram SKUNK maddesi ele geçirilmiş olup 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezlerinde ve Mudurnu ilçesinde yapılan çalışmalarda  Bolu merkezde M.Ö., U.T. ve K.G. isimli şahıslardan toplam 42 gram ESRAR maddesi ele geçirildi.Mudurnu ilçesinde yaşayan O.Ş. ve S.Ç. isimli şahıslardan 19 gram ESRAR maddesi ele geçirilmiş olup O.Ş ve S.Ç isimli şahıslar Mudurnu ilçesinde çıkarıldıkları  mahkemede, uyuşturucu madde ticareti suçundan  tutuklanırken, hakkında işlem yapılan 5 şahıstan toplamda 61 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Narkotik

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