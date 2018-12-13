Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 45.26 gram SKUNK maddesi ele geçirilmiş olup 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 45.26 gram SKUNK maddesi ele geçirilmiş olup 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezlerinde ve Mudurnu ilçesinde yapılan çalışmalarda Bolu merkezde M.Ö., U.T. ve K.G. isimli şahıslardan toplam 42 gram ESRAR maddesi ele geçirildi.Mudurnu ilçesinde yaşayan O.Ş. ve S.Ç. isimli şahıslardan 19 gram ESRAR maddesi ele geçirilmiş olup O.Ş ve S.Ç isimli şahıslar Mudurnu ilçesinde çıkarıldıkları mahkemede, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken, hakkında işlem yapılan 5 şahıstan toplamda 61 gram Esrar maddesi ele geçirildi.