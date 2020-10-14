Narkotik uyuşturucuya göz açtırmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün 12.15 sıralarında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada Narkotik ekipleri daralı ağırlığı toplam 6 kilo 450 gr gelen kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgili araç içerisinde bulunan 42 yaşındaki M.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M.K. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tahkikata başlatıldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 09:13