Narkotikçilerden darbe üstüne darbe

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün yaptığı sokak çalışmasında, uyuşturucu satıcılarını bir kez daha affetmedi ve bu suça karışanlara bir darbe daha vurdu. Yapılan sokak çalışmasında S.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ecstacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gözaltına alındıktan sonra getirildiği Narkotik Şubesinde verdiği ifade doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi ve A.Z., G.T., F.E. ile S.C.’nin üst araması ve evlerinde yapılan aramalarda toplam 18 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri gözaltına alındıktan sonra, savcılığa sevk edildi.