Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlimizin huzur ve güvenliği, vatandaşların mal ve can güvenliği, Narkotik Suçlar ile mücadelede önleme ve yakalama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, geçtiğimiz Pazartesi günü Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde durumundan şüphelendikleri 34 PD plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Polisleri fark eden otomobil sürücü O.U. olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu esnada O.U’nun yanında bulunan T.Y. aracın kapısını açarak üzerlerinde olan uyuşturucu maddeleri yere attı. Aracı kısa sürede durduran ekipler, O.U. ve T.Y. adlı şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Araçtan atılan uyuşturucu maddeleri de ele geçirdi. Ekipler, maddeler üzerinde yaptıkları incelemelerde, Daralı ağırlığı 1.02 gram Crark olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu hap, Daralı ağırlığı 3,12 gram gelen Kubar Esrar maddesi olduğunu tespit etti. Ekipler ayrıca O.U’nun evinde yaptıkları aramada, Daralı ağırlığı 8,93 gram Kubar Esrar Maddesi, Daralı ağırlığı 5,24 gram Kenevir Tohumu, Uyuşturucu içmeye yarayan turuncu renkli plastik düzenek, Hassas terazi, Uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen çarşaf diye tabir edilen kağıt parçalarını ele geçirdi. Olayla ilgili O.U. ve T.Y. isimli şahıslar hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak- Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçlarından şüpheli olarak adli tahkikat yapıldı.