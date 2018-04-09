Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak geçtiğimiz cumartesi günü 06 Plakalı bir aracı durdu. Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada 1,77 Gram KUBAR Esrar Maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili C.S (38) ve Ö.K (24) yakalandı. Şahıslar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından şüpheli olarak ifadesi alınarak şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

16 KİLO EROİN YAKALANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 34 Plaka sayılı kırmızı renkli bir aracı durdurdu. Başarılı Polisler araç içersinde yaptıkları aramada Net ağırlığı 16 kilo 727,74 gram gelen renk, koku ve görünüm itibariyle Uyuşturucu maddelerden Eroin Maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 48 adet Sentetik Ecza, Daralı ağırlığı 2.16 gram gelen Kokain maddesi olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, Daralı ağırlığı 26.88 gram gelen Metamfetamin Maddesi olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Aracın sürücülüğünü yapan M.Ç (34) isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınarak gözaltına alındı. Soruşturma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olup, şüpheli şahıs adliyeye mevcutlu olarak intikal ettirilecek.