HABER:Aysun BeykozBolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, il merkezinde bir ikamette uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, ikamette bulunanveisimli iki şahıs yakaladı. Evde yapılan aramalarda ekipler, 14,23 Gram KUBAR Esrar Maddesi, 0,27 gram kokain maddesi, 2 Adet Esrar maddesi öğütmeye yarayan aparat ele geçirdi. Yakalanan şahıslarsuçlarından şüpheli olarak ifadesi alınarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

“EN ETKİN ŞEKİLDE VE KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla her şekilde mücadele edilmeye devam edileceğini açıklayarak; “ Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu- uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” dedi.