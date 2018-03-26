“EN ETKİN ŞEKİLDE VE KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla her şekilde mücadele edilmeye devam edileceğini açıklayarak; “ Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu- uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” dedi.
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