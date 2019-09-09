Narkotim göz açtırmıyor

Haber: C. Kutay AYKAN

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de seferber oldu. Özellikle orta öğretim çağındaki çocukların uyuşturucuya alışmaması ve okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu madde satmaya kalkışan torbacıların önlenmesi için uygulama yapıldı. Orta öğretim okullarının önlerinde tedbir alan konularında uzman olan narkotik ekipleri, şüpheli gördükleri öğrenci ve vatandaşları durdurarak üst araması yaparak, öğrencilere de uyuşturucunun zararları hakkında bilgiler verdiler. Öğrencilerin tek hedeflerinin eğitim olduğunu vurgulayan, narkotik ekipleri; “Sizlere uyuşturucu madde satmak isteyen kişi veya kişileri mutlaka 155 Polis İmdat hattına bildirin. Uyuşturucudan uzak durun. Sizlerin bizlerin geleceğimizin teminatısınız. Uyuşturucu geleceğini yok eder” diyerek bilgilendirme yaptılar.

Narkotik ekipleri 2019-2020eğitim öğretim yılının ilk gününde yaptıkları uygulamayla takdir toplarken, okul önlerindeki uygulamaların süreklilik göstereceğini söylediler.