Haber:Ceylan BEYKOZ

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Bolu Dağı'ndaki il emniyet müdürlüğüne ait eğitim alanında Ankara, İstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Çankırı'dan gelen 40 kişilik ekibe, her türlü tehdide karşı yürütülen operasyonlarda görevlerini en iyi şekilde yapmaları ve uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermemeleri için teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin son gününde ekipler tarafından atış alanında sağanak altında eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Uzun ve kısa namlulu silahlarla atışların da yapıldığı tatbikatta, seyir halindeyken pusuya düşürülen ekip, açılan ateşe karşılık vererek saldırıdan kurtuldu ve şüphelileri etkisiz hale getirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikat izleyenleri heyecanlandırdı.

Tatbikatı, Bolu Valisi Aydın Baruş ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da izledi. Vali Baruş, daha sonra eğitim alanında incelemelerde bulunarak, alan hakkında Erdoğan'dan bilgi aldı.