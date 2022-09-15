Narkotim öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlıyor



Haber: Süleyman Kurt

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotim ekiplerinde Anayasanın 58’inci maddesinde “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine istinaden yapılan denetimlerde, okul çevresinde narkotik madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatleri ile yoğunluk yaşanan diğer saatlerde, okul önlerinde, okul çevresinde ve okul güzergâhlarında gerekli tedbirler alınarak, öğrencilerin huzur ve güvenliği sağlanıyor.