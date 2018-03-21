Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, C.G (30) ve S.A (22) isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda15 adet Extacy ( Uyuşturucu Hap) ele geçiridi. “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçlarından Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli haklarında işlem yapılan S.A (22) isimli şahıs serbest bırakılırken, C.G (30) isimli şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan tahkikat kapsamında, şüpheli şahıs C.G (30), ifadesinin alınmasının ardından Savcılığa sevk edildi. Yetkililer, “İlimizin huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği için Müdürlüğümüz görevlilerince suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edilecektir” açıklamasında bulundu.