Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Şubesi kurulduğundan bu yana şehrimizde uyuşturucu satıcıları ve bu maddeleri kullananlara göz açtırmıyor. Hemen hemen her gün yapılan şok baskınlarda özellikle metruk binalarda uyuşturucu kullanan şahıslar gözaltına alınarak adalete teslim ediliyorlar.

Norkatim Şubesi dün yaptıkları bir uygulamada takip altına aldıkları ve uyuşturucu satıcılığı yapıp hem de bu maddeyi kullandığı tespit edilen S.Ü. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından sabah saatlerinde Savcılığa sevk edildi.