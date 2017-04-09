Haber: Kasım ŞAHİN – Faruk ÇİDEM

D-100 üzerinde yapılan kontroller sırasında, il dışından getirdiği çok sayıda uyuşturucu hap ile esrarı ilimizde satmak isteyen ve çok sayıda sabıkası bulunan Y.C.,Narkotim ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında zanlının üzerinden çeşit çeşit uyuşturucu ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek bulundu.

Y.C.,emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde içmek ve satmak suçlarından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.