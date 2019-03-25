Narven 3. yılını kutladı

Haber: Esra Öztürk

Sağlık turizminde ilimizin adından söz ettiren işletmelerinden olan Narven Termal Kasaba, hizmete açılışının 3. yılını düzenlenen etkinlikler ile kutladı. Bu yıl “Narven Doğayla Varız” adıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri 2 gün sürdü. Kutlamalar 23 Mart Cumartesi günü tüm gün süren sergiler, kurs, spor aktiviteleri ve müzik dinletileri ile başladı. Kutlama programının 2. gününde ise Macera Parkı Gösterisi, Ebru kursu, spor turnuvaları ve müzik dinletileri katılımcılara sunuldu. 24 Mart Pazar günü gerçekleşen kutlama programına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ericek, İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Nalçacı, Genel Müdür Serdar Yıldız ve ortaklardan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı katıldı

“DOĞAYI KORUMAK BİZLERİN BORCU”

Programda konuşma yapan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız şunları söyledi: “Bizler 3 yılda hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Bunu da her yıl sizlerle birlikte kutlamayı adet edinmiş bulunmaktayız. Bu güzel organizasyonu bu sene ‘Doğayla varız’ festivali kapsamında yapıyoruz. Bizim çok değer verdiğimiz bir proje. Yatırımcılarımızın planladığı bir projeydi. Doğayı korumak bizlerin borcu ve görevi. Narven ilk tasarlanırken tek tek ağaçlar plakalanmıştı hiçbir ağaç kesilmesin diye. İnşaat yapılırken buna göre planlandı. Geldiğimiz nokta itibariyle gecede 408 konutta 2500 kişi ağırlayabilecek kapasitedeyiz. Bugüne kadar 500 milyon Türk Liralık bir yatırım yaptık. Ortaya çıkan 2500 kişilik kongre salonunun, 400 odalı bir otelin olacağı yağının alt yapısını kurduk. Narven büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar son 3 yılda 900 bin kişi ağırlamış bulunmaktayız. İstihdam anlamında 450 çalışma arkadaşımızı dolaylı olarak 1200 çalışma arkadaşımızla birlikte emeğimizi bölüşüyoruz. Bu proje bittiğinde 1000 tane doğrudan istihdam, 3000 civarında da dolaylı istihdam hedefliyoruz.”

Programa katılanlar daha sonra “Dünden bugüne Narven Sergisi” ve diğer sergileri gezdi. Sergiler gezildikten sonra katılımcılar tesisin hizmete girişinin üçüncü yılı anısına 3. yıl fidanını toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından Bolu Belediye Bandosunun verdiği konser eşliğinde pasta kesildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 14:33