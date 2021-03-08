Narven 5. Yıl ödül töreni gerçekleştirildi

Haber: BMA

Proje aşamasından itibaren yatırımcılarının gücüyle, doğaya duyduğu saygıyla, Bolu’nun ve ülkemizin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan ve 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Narven Termal Kasaba’da 5. Yıl Etkinlikleri kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

AYDOĞANLI: “BU GÜNLERİ DE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE GERİDE BIRAKACAĞIZ”

Narven A.Ş. 5. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı; “Uzun süredir pandemi sebebiyle bir araya gelememiş olmanın özlemi ile bugün burada gerekli önlemleri alarak 5. Hizmet yılımızı tamamlamanın mutluluğuyla törenimizi gerçekleştiriyoruz. Sürecin başından bu yana her zaman bizlere destek olan ve bizleri Narven Ailesinin bir ferdi olarak gören Genel Müdürümüz Serdar Yıldız’a sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz ve bu pandemi süreci maalesef devam edecek. Bu süreçte ne düğünlerimizi coşku ile yapabiliyoruz, ne bayramlarımızı kutlayabiliyoruz, ne de cenazelerimizi kaldırabiliyoruz. Bu günleri de bu zamana kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geride bırakacağız. Narven olarak yolumuz uzun ve bu uzun yolda 5 yılı aşkın süredir bizlerle birlikte yol yürüyen değerli çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyor ve sizleri sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Aydoğanlı’nın konuşmasının ardından tören Satış Müdürlüğü’ne bağlı satış ofislerinde Hisseli Gayrimenkul satışlarında başarı gösteren çalışanlara Başarı Belgesi takdimi, 2021 Yılı 1. Dönemi’nde terfi eden çalışanlara plaket ve hediye takdimi ve Narven’de 5 ve üzeri yıldır görev yapan çalışanlara teşekkür plaketleri ve hediyelerin takdimi ile devam etti.

YILDIZ: “SİZLERLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTEN HER ZAMAN MUTLULUK DUYUYORUM”

Törenin son bölümünde kapanış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız törenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen departmanlara teşekkür ederek; “Bu etkinlikleri çok sevdiğimi, ailemizi bir arada görmekten her zaman çok mutluluk duyduğumu hepiniz biliyorsunuz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan, sizlerle birlikte yol yürümekten her zaman mutluluk duyuyorum. Bu aile, üzerimizdeki bu çatı sizlerin emekleri ile yükselmeye ve büyümeye devam ediyor. Terfi törenimizi gerçekleştirdik ve benim gerçekten çok mutlu olduğum, çok keyif aldığım törenler. Terfi törenlerinde belki ilk iş deneyimi olan çalışma arkadaşlarımızın Narven ile birlikte büyüdüklerini ve geliştiklerini görmek, tabiri caizse ailemizin fertlerinin, bizim evin çocuklarının yükseldiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Törenin son bölümünde 5. Yıl Hizmet Ödüllerimizin takdimi gerçekleştirildi ve törenin bu kısmı beni oldukça duygulandırdı. Bolu Merkez’de ufak bir ofisten şuan da bulunduğumuz duruma gelmek büyük bir gurur ve bu sizlerin sayesinde gerçekleşti. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Bu zorlu süreçte aile bilincini, bir arada olma çabasını elimizden geldiği kadar yansıtmaya ve hissettirmeye çalıştık. Bu aile hep bir arada oldukça, yan yana hareket ettikçe büyümeye devam edecek ve nice 5 yılları, 10 yılları bir arada kutlayacağız” dedi.

Narven A.Ş. 5. Yıl Etkinlikleri Ödül Töreni Narven Ailesinin değerli çalışanlarının katılımıyla Narven Doğayla Varız Açık Hava Amfisi’nde gerçekleştirilen aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.