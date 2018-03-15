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15 Mart 2018 Perşembe
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    • Narven Ailesi 2. yıl etkinliğinde bir araya gelecek

    İlimizde termal turizmin gelişmesinde önemli bir rol oynayan Narven Termal Kasaba, hizmete açılışının 2. yılını düzenleyeceği etkinlikler ile kutlayacak.

    15 Mart 2018 Perşembe 11:27
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    Narven Ailesi 2. yıl etkinliğinde bir araya gelecek

    Haber: BMA

    İlimizde termal turizmin en kaliteli hizmet yerlerinden ve Türkiye’nin ilk termal sağlık kasabası olma özelliğine sahip Narven Termal Kasaba, hizmete açılışının 2. yılını düzenleyeceği etkinlikler ile doyasıya kutlayacak. Kutlama programı kapsamında 18 Mart Pazar günü Narven Termal Kasaba’da Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde ilimizin önde gelen bürokratlarının ve iş adamlarının katılacağı bir öğle yemeği düzenlenecek. Yemeğin ardından Narven’in 2. yaşını temsilen Yönetim Kurulu ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirilecek. Kutlama programı fidan dikiminin ardından Narven Macera Parkında düzenlenecek etkinlik ile sona erecek.

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