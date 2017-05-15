Haber: BMA

Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın personel için “Anneler Günü” kutlaması düzenlendi. Nazlı Göl Kafe’de mangal partisi ile başlayan kutlama, Büyük Göl Kafe’de müzik ve hazırlanan ikramlar eşliğinde devam etti. Etkinlikte kadın personelin anneler günü kutlanırken, kendilerine çiçek ve çeşitli hediyeler verildi. Türkiye genelinde görev yapan 150 kadın personelin katıldığı kutlamada yaşanan coşku görülmeye değerdi. Anneler gününde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren personeller, anlamlı hediye ve çiçek için Narven A.Ş. İnsan Kaynakları birim yetkililerine teşekkür ettiler.