Haber: BMA

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen’in katıldığı ve stantları ziyaret ettiği yarışmada Narven Mutfak Lideri Executive Şef Mehmet Durukan ve Mutfak Şefi Emre Tekin jüri üyeleri arasında yer aldı. Yarışmada 10,11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ‘Restaurant Tatlı Tabağı’, ‘Restaurant Ana Yemek Tabağı’, “Restaurant Makarna Tabağı’, ‘Özel Eğitim Kurumları Genç Aşçılar Yarışıyor’, ‘Modern Türk Mutfağı Yılın En İyi Sınıfı’ kategorilerinde yarıştı.

Narven mutfağında uygulamalı eğitim alan stajyer öğrencilerin yarışmada birçok kategoride ödül alması Narven yöneticilerini gururlandırdı. İzzet Baysal Abant Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimlerine devam eden öğrenciler, staj için Narven’i tercih edeceklerini belirttiler.