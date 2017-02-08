Çocuklara annelik yapan personeller ve sorumlu öğretmenleri ile tesise gelen çocuklarla Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı yakından ilgilendi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bolu İl Müdür Vekili Timuçin Erem de katıldı.

Etkinlikte konuşan Aydoğanlı, çocuklarımızın ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara gerekli değeri vermek hepimizin boynunun borcu. Ben buralarda çalışan annelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çok kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. İnşallah bu tip faaliyetler büyüyerek devam eder. Bizler de Narven olarak her zaman desteğe hazırız.” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bolu İl Müdür Vekili Timuçin Erem ise Narven’in böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek: “Bizleri ağırladığınız içini Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak Narven A.Ş.’ye çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Öğle yemeğinde çocuklarla bir araya gelen Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı, çocuklarla bol bol sohbet etti. Çocukların hepsiyle yakından ilgilenerek eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağlayan Aydoğanlı, yemek sonrasında çocuklara karne hediyesi olarak ayakkabı, defter ve kalem hediye etti.(BMA)