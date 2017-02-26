Haber: BMA

Geçtiğimiz gün Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi’nde "Yerel Yönetimler ve Üniversite İşbirliği ile Kariyerimi Kurguluyorum" panelinde öğrencilerle buluşarak genç odaklı istihdam politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu ve profesyonel iş yaşamına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Sarıyer Belediyesi, İstanbul Valiliği, Aachen Türk Akademisyenler Birliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu ortaklığında ‘Yerel Yönetim ve Üniversite İşbirliği ile Kariyerimi Kurguluyorum’ konulu etkinlik düzenlendi. Etkinliğin ‘Gençlik İstihdamına Genç ve İşveren Gözünden Bakış Açısı’ başlıklı panel bölümünde iş dünyasından konuşmacı olarak Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı katıldı.

Gençlik istihdamı artırmak için yerel yönetimlerin ve işverenlerin üzerine düşen sorumluluğun ele alındığı panelde Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız’ın konuşması öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Genç istihdamına yönelik yapılan toplantılarda, paydaşların bir araya gelerek soruna çözüm üretmeye çalışmalarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Serdar Yıldız, “İşveren olarak gençlerin önünü açmak ve istihdam oluşturmak için büyük bir gayretin içindeyiz. Bizler de karşımızda işe istekli ve hevesli gençler görmek istiyoruz. Gençlerin önlerine çıkan imkânları iyi değerlendirmeleri ve trendleri takip ederek fırsatları araştırmaları gerekiyor” dedi. Narven Termal Kasaba’da hâlihazırda çalışanların yüzde 58’sinin 18-30 yaş aralığında olduğunu belirten Yıldız, “Biz şu anda doğrudan 450, dolaylı olarak 1000’in üzerinde kişiyi istihdam ediyoruz. Proje bittiğinde bin 200’ü doğrudan, 3 binin üzerinde kişiye de dolaylı istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

Projeler üretin, kafa yorun

Öğrenimin okulla sınırlı olmadığını ve iş hayatı boyunca devam ettiğine dikkat çeken Genel Müdür Yıldız, “Ne kadar çok denerseniz iş yaşamınızda daha çok başarılı olursunuz. Ben bana sorulan ‘Nereden mezun oldunuz?’ sorusuna esprili olarak ‘Bilkent Üniversitesi’ni dışarıdan bitirdim’ diyorum. 15 yaşımdan beri iş hayatını içerisindeyim ve birçok sektörde deneyim kazandım. Kendinize güvenin, yapacağınız ya da yapmayı düşündüğünüz iş için projeler üretin, kafa yorun. Bütün bunlar benim profesyonel iş hayatıma çok şey kattı” ifadelerini kullandı.

Kendinize değer verin

Gençlerin öğrenimleri sırasında staj imkânlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, “Belki gittiğiniz kurumsal firmalar sizi daha operasyonel işlerde kullanabilirler ama bunlara takılmayın. Orada işini akışını ve nasıl ilerlediğini gözlemlemeye çalışın” dedi. Konuşmasının son bölümünde meslek liselerinin sorunlarına da değinen Yıldız şunları söyledi: “Şu an da sanayi sektöründe çok ciddi olarak ‘ara eleman’ olarak nitelenen meslek lisesi mezunu ihtiyacı var. Kendinize değer verin yapacağınız işi sevin” diye konuştu.

