Haber: Esra ÖZTÜRK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Girişim Topluluğu ve Narven Otel'in yöneticileri ile üniversiteli gençler bir araya geldi. Narven Otel'in departman yöneticilerinden oluşan konferansın konuşmacıları öğrencilere deneyimlerinden bahsetti. Öğrencilere kariyer planlamaları ve saha deneyimlerinden bahseden yöneticiler gelecekte nasıl bir yol izleyecekleri hakkında tavsiyeler verdiler.