Serginin açılışında konuşan Bolu Belediye Bakan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, rölyef çalışmalarını çok beğendiğini belirtti. Narven’in sanata ve sanatçıya olan desteğinin gurur verici olduğunu aktaran Davarcıoğlu, “Böyle güzel bir ortamda çok güzel bir serginin açılışı var. Burası her yönüyle Narven’e yakışır bir sergi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Meral Balcı, rölyefin üç boyutlu kabartma sanatı olduğunu söyleyerek “Rölyef pek bilinen bir sanat değil. Alçı rölyefi, duvar rölyefi gibi farklı metotları da var. Ben çalışmalarımda estetik ve üç boyutlu bilgilerimi kullanarak kendi tarzımı geliştirdim” diye konuştu. Sergide 40 çalışmasının bulunduğunu aktaran Balcı, “Burada ayrıca kurs verdiğim öğrencilerimin de çalışmaları var. Bir öğretmen olarak öğrencilerimin çalışmalarını da kendi sergime alarak onlara da özgüven veriyorum” dedi. Sergide bulunan eserleri üzerinde 2 yıldır çalıştığını aktaran Balcı, Narven’e çalışmalarını sergileme imkânı verdiği için teşekkür etti.

Meral Balcı, sergi bitiminde Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız’a Atatürk temalı bir rölyef çalışmasını hediye etti. Sergi, 25 Ocak’a kadar açık kalacak.

Birleşik Medya Ajans (BMA)



