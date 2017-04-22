HABER: Esra ÖZTÜRK



Bolu Belediyesi Sanat Merkezi’nde görevli Ebru Kömürel Bursalı’nın küratörlüğünde düzenlenen Tezhip ve Minyatür Sergisi, 25 kursiyerin çalışmalarından oluşuyor.

Sergi açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sergide yer alan çalışmaların sanatçıların iç güzelliklerinin bir yansıması olduğun belirterek “Umuyoruz ki Bolumuzda bu gibi güzelliklerin devamı gelir ve bir döngü içine girer. Bu yönüyle Bolu tüm Türkiye’ye örnek olur” dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Ebru Kömürel Bursalı ise “Bu sergi yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda oluştu. Sergide yer alan çalışmaların içinde yeni başlayan öğrencilerimizin de eserleri bulunmaktadır. Biz tezhipte hem klasik hem de modern çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz günlük 8 saatten haftada 3 gün kursa gelerek bu eserleri yaptılar.” dedi.

Sergiyi Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ile birlikte gezen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sergide yer alan çalışmaları tek tek inceleyerek eser sahiplerinden bilgi aldı.

Narven ailesi, serginin açılışının ardından Başkan Yılmaz’a küçük bir doğum günü sürprizi hazırladı. Doğum günü pastasını kesen Başkan Yılmaz, yeni yaşını sergiye katılan kursiyerlerle birlikte kutladı.