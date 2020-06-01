Narven tekrar faaliyete geçti

Haber: BMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği ilimizde sağlık turizmi alanında hizmet veren Narven Termal Kasaba’nın faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştu. Tehlikeli virüsün ülkemizdeki etkisinin kırılması ve yayılma hızının düşüşe geçmesi ile birlikte normalleşme planları bir bir devreye sokulmaya başlandı. Haziran ayı normalleşme planı kapsamında alınan karar sonrası turizm tesislerinin de belirlenen kurallara göre açılacağı bildirildi.

“TESİSİMİZ HİZMETLERİNE KURALLAR ÇERÇEVESİNDE TEKRAR BAŞLAYABİLECEK”

Buna göre Narven Termal Kasaba da bir açıklama yaparak misafirlerine yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Konuyla ilgili Narven’den yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği 14. dönem itibariyle konaklama ve misafir kabulü hizmetleri durdurulan tesisimiz; 31 Mayıs 2020 Pazar günü gerçekleştirilen Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan ve tarafımıza tebliğ edilen karar gereği 01 Haziran 2020 Pazartesi Günü itibariyle konaklama ve misafir kabulü hizmetlerine alınması gereken tedbirler, önlemler ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde tekrar başlayabilecektir.”

“MİSAFİRLERİMİZİ TEKRAR AĞIRLAYACAK OLMANIN HEYECANINI PAYLAŞMAK İSTERİZ”

Açıklamada ayrıca, “Narven Ailesi olarak eşsiz doğası içerisinde yükselmeye devam eden Bolu’daki evinizde, siz değerli üye ve misafirlerimizi güvenle ve sağlıkla tekrar ağırlayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak isteriz. Geride bıraktığımız süreç içerisinde özlemle ve sabırla bekleyen ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz siz değerli üye ve misafirlerimize teşekkürlerimizle” ifadelerine yer verildi.