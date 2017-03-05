Haber: BMA

Narven Termal Kasaba’nın hizmete girişinin birinci yılı münasebetiyle Narven’de düzenlenen sabah kahvaltısına Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ericek, Fahri Nalçacı, Necip Çarıkcı, Genel Müdür Serdar Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu’nun önde gelen sanayici ve işadamları ile ulusal ve yerel medya mensupları katıldı.

Kahvaltı sonrası konuşma yapan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, Narven’in adını Bolu yöresinde yetişen Karaağaç’tan aldığını hatırlatarak, “Narven’in ilk tohumunu Bolu’nun bereketli toprağına 10 yıl önce attık. Bugün batığımızda Narven’in artık taptaze bir ağaç olarak yeşerdiğini görüyoruz. İnşallah bu ağaç büyüyecek ve ulu bir çınar olacak. İki metropolün arasında bulunan bu ulu çınarın gölgesinde misafirlerimiz en güzel şekilde dinlenecek. Bu büyük projenin hazırlık çalışmaları ilk olarak 2007 yılında başladı. Narven’i söz verdiğimiz gibi 2016 yılının başında hizmete açıldık. Bugün daha bir yılı doldurmuş olmamıza rağmen sektörde önemli bir marka olduk. Ancak biz hala bu projeyi bir fidan olarak görüyoruz” dedi.

Narven, 1 yılda Bolu’ya 10 milyon TL katma değer kattı

Narven’de yeni yatırımla birlikte 200 daire ile hizmet verdiğini söyleyen Serdar Yıldız, “1 yıl içerisinde Narven, 42 bin 500 oda gecelemesi ve 200 binin üzerinde misafir ağırlaması gerçekleştirdi. Narven şimdiden hem Bolu turizmine doğrudan hem de şehir esnafına istihdam anlamında 10 milyon TL’lik değer kattı. Projemiz bittiğinde Bolu turizmine yıllık 100 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Haziran ayı itibarıyla 200 daireyi daha hizmete alarak 400 daireye çıkacağız ve yıllık 2 bin geceleme yaratacağız” diye konuştu.

Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı Narven’i ziyareti ile alakalı şunları söyledi: “Kendisi burada böyle bir tesisinin olmasına çok şaşırdı ve beğenilerini ifade etti. Tesisimizi Sanat Sokağı’ndan SPA alanlarına kadar detaylı bir şekilde gezdi. Kendisi, Davos’taki otellerde bu kalitede bir tesisin olmadığını belirtti.”

Genel Müdür Yıldız Narven’in yatırım maliyetlerine ilişkin ise, “2016 yılındaki açılışımıza kadar 120 milyon doğrudan yatırım yaptık. Aynı şekilde son iki yılda ülke olarak zor bir dönem geçirmemize rağmen 2017 yılı yatırım bütçemiz 60 milyon TL. Bu yatırım planımızdan asla gerdi atmadan biz diğer yatırımlarımıza devam edeceğiz. Narven’e sahip çıkan yerel yönetime, çalışma arkadaşlarıma ve yatırım planlamalarımızdan geri atmayan yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir hayalin gerçekleşmesi

Narven’in Bolu’nun turizm hamlesi içinde önemli bir yer tuttuğunu ve Bolu’ya katma değer katacak istihdamın sağlanmasında önemli bir lokomotif görevi gördüğünü aktaran Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “ Genel Müdür Serdar Bey’in şahsında bütün Narven’in yatırımcı ve ortaklarını tebrik ediyorum. Şu ana kadar Narven’de 160 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu. Yola çıkıldığı tarihten bugüne kadar verilen her sözün yerine getirildiğini görüyoruz. Çok zor şartlarda başlayıp bir hayalin gerçekleşmesidir bugün Narven. Bolu’ya yatırım yapan her kişi bizim başımızın tacı ama bu yatırımı Bolulu yatırımcıların bir araya gelerek yapması örnek bir proje olarak göze çarpıyor. Narven projesinin diğer yatırımcılarımıza örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sağlık turizmi açısından Bolu’ya önemli değer kattı

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Narven’in özellikle sağlık turizmi açısından Bolu’ya önemli değer kattığını belirterek “Narven, coğrafi yapı itibarıyla özel bir yer. Projesi itibarıyla Türkiye’nin en özel tesisi. Narven, bize ait, Bolu’nun tesisi. İşletme açısından bir sene içerisindeki başarısı dolayısıyla herkesin övgüyle bahsettiği bir tesis oldu. Narven, gelecekteki planlamalarımız açısından bize öncülük eden bir kuruluş olarak bizi heyecanlandırıyor. Narven gibi tesislerin Bolu’da artmasıyla birlikte Bolu’nun dünyada yaşanabilir ilk 10 şehir arasına gireceğini ümit ediyoruz” dedi.

İnanılmaz bir başarı hikâyesi gerçekleştirdiler

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de Narven projesini ilk anından itibaren takip ettiğini söyleyerek “Bu kadar değerli bir projeyi Bolu’ya kazandıran yatırımcılarımızı kutluyorum. Yatırımcılar ilk projeye başlarken kendileri ile istişare etmiştik. Ben onların gözüyle bakamadım o zaman inanılmaz bir başarı hikâyesi gerçekleştirdiler. Bolu’ya katma değer kazandıran bu gibi projelerin her zaman yanındayız” dedi.

Bolu turizminin gelişiminin öncüsü olacak

Narven’in bir başarının hikayesi olduğunu aktaran AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Narven’in Bolu özelinde şöyle bir özelliği ve güzelliği var: Bolu’da bu çapta bir yatırımın Bolu’lu müteşebbisler olarak başarıldığını görmek çok önemli. Bolu’nun geleceği ve değişimi açısından çok önemsiyorum. Narven, Bolu turizminin gelişiminin öncüsü olacak. Narven’in yatırımcıları ile gurur duyuyorum. Bolu turizminin öncülüğünü yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı sonrası Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve protokol katılımcıları birinci yılın anısına Narven fidanını diktiler. Basın mensupları ise çevre etkinlikleri kapsamında düzenlenen ATV turlarına katıldı. Pasta kesiminin ardından etkinliğin ilk günkü programı son buldu.