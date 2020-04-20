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 Narven Termal Kasaba tadilatta

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren Narven Termal Kasaba’da tüm daireler titizlikle temizleniyor ve tadilat yapılıyor.

 Narven Termal Kasaba tadilatta

Haber: BMA

Koronavirüs tedbirler kapsamında alınan karar gereği ilimizde bulunan sağlık turizminde adından sıkça söz ettiren Narven Termal Kasaba faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti. Verilen arayı boş geçirmek istemeyen Narven, tesiste hummalı bir temizlik ve tadilat çalışması başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler termal kasaba içerisindeki tüm dairelerde büyük bir titizlikle temizlik yapıyor. Teknik ekipleri ise ayrıca dairelerde detaylı tadilat çalışmalarını yürütüyor. Konuyla ilgili Narven’den yapılan açıklamada, “Narven Termal Kasaba Tadilatta! Tüm daireler detaylı olarak tamir edilip temizlenerek ziyaretinize hazırlanıyor” denildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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