Narven Turizm Haftası programına katıldı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle düzenlenen program kapsamında Bolu Belediye Meydanı’ndan Anıtpark Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz başta olmak üzere, turizm tesisleri temsilcileri ve çalışanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kortej yürüyüşü sonrasında Anıtpark Meydanı’nda açılış programı kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı ve saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Program İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’ı açılış konuşması ve ardından Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Programın son bölümünde başvurusu kabul edilen işletmelere Basit Turizm Belgeleri takdim edildi.

Narven Termal Kasaba adına programa Narven A.Ş. İşletme Müdürü İbrahim Yüksel başta olmak üzere, departman yöneticileri ve çalışanları katılım sağladı. Narven çalışanları program sonunda Anıtpark Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.