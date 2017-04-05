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05 Nisan 2017 Çarşamba
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    • NARVEN, ÜNLÜLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

    Termal turizmde kaliteli hizmetlerine devam eden ve doğası ile ilgi odağı haline gelen Narven Termal Kasaba’yı ünlü isimler ziyaret etmeye devam ediyor.

    05 Nisan 2017 Çarşamba 14:06
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    NARVEN, ÜNLÜLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

    Haber: BMA

    Doğası ve termal tesisleri ile ilgi odağı haline gelen Narven Termal Kasaba’ya ziyaretçi akını sürüyor. Geçtiğimiz gün özel bir televizyon kanalı için yaptığı “Wilco’nun Karavanı” isimli programı ile büyük beğeni toplayan Hollandalı gazeteci ve fotoğrafçı Wilco Van Herpen, Narven Termal Kasaba’yı ziyaret etti. Aynı zamanda aşçı olan Wilco, Narven’in yemeklerine tam not verdi. Narven Sanat Sokağı’nda yer alan “Köroğlu Resim Sergisi’ni” gezen Wilco, sergide yer alan çalışmaları tek tek inceledi.

    Tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Wilco, Narven mutfaklarında yöresel ürünlerin ve taze sebzelerin kullanılmasının ise çok iyi bir hizmet sunumu olduğunu aktardı.

    Narven’in özellikle doğa ile iç içe olmasının çok etkileyici olduğunu belirten Wilco, “Narven çok güzel bir yer. Dinlenmek ve şifalı sularında yüzmek için Narven’i herkese tavsiye ederim” dedi. Wilco, Nazlı Göl etrafında yaptığı kısa doğa yürüyüşünden sonra Narven’den ayrıldı.

    HAYATİ İNANÇ NARVEN’DE

    Narven’in bir diğer önemli konuğu ise Can Veren Pervaneler programının sunucusu Hayati İnanç oldu.

    Bir televizyon kanalı için yaptığı Can Veren Pervaneler programı ile gençlere Divan Edebiyatını sevdiren Hayati İnanç, Narven Termal Kasaba’yı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Narven’de konaklayan misafirlerle de bir süre sohbet eden ve Narven Termal Kasaba’yı çok beğenen İnanç, gençlere kelime dağarcıklarını geliştirme ve kitap okuma alışkanlığı üzerine tavsiyelerde bulundu.

    Narven Akademi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yürüttüğü “Köy okullarında okuyan çocuklar için Kitap Kumbarası” kampanyasına yönelik memnuniyetini ifade eden İnanç, tesisin çevresinde yaptığı kısa doğa yürüyüşünden sonra Narven’den ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Termal, Turizmde, Kaliteli, Hizmetlerine, Devam

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