Narven’de daire sayısı 503’e yükseldi

Bolu’nun ve ülkemizin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba’da devam eden 1. Etap inşaat çalışmaları kapsamında 95 dairelik blok inşaatı tamamlandı.

Narven’de daire sayısı 503’e yükseldi

Haber: BMA

Projenin mevcut durumu ile ilgili bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız; “Projemiz her geçen gün büyümeye ve yükselmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce 1. Etap inşaat çalışmalarımız kapsamında tamamlanan ve misafirlerimizin hizmetine sunulan 95 dairelik yeni blok inşaatımız ile birlikte daire sayımız 408’den 503’e yükselmiş oldu. Narven olarak geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz yılda da yatırımlarımıza ara vermeden devam ederek çalışmalarımızı misafirlerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Proje kapsamında 1. Etap’ta yer alan 95 dairelik A Blok inşaatının tamamlanmasıyla daire sayısı 503’e yükselen Narven’de hisseli gayrimenkul satışları devam ediyor.

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