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Narven’de kartpostallık görüntüler

Bolu’nun yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Narven Termal Kasaba’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Narven’de kartpostallık görüntüler

Haber: BMA

İlimiz Bolu’nun ve ülkemizin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven, yeni yıla beyaz örtüsüyle merhaba dedi. Özellikle yüksek kesimlerde etki olan kar yağışı sonrası tesis çevresinde bulunan ağaçların ve proje içerisinde yer alan göllerin karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin birçok farklı ilinden Narven’e gelen ziyaretçiler kar yağışı sonrası ortaya çıkan eşsiz güzellikler içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdiler, kar topu oynadılar, kardan adam yaptılar ve doğal parkurlarda kar yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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