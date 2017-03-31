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31 Mart 2017 Cuma
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    • Narven’de Köroğlu Yağlı Boya Resim Sergisi Açıldı

    Köroğlu Resim yarışmalarında dereceye giren yağlı boya resim çalışmasının yer aldığı sergi, Narven’de açıldı.

    31 Mart 2017 Cuma 10:47
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    Narven’de Köroğlu Yağlı Boya Resim Sergisi Açıldı

    Haber: BMA

    Köroğlu Resim yarışmalarında dereceye giren 38 yağlı boya resim çalışmasının yer aldığı sergi Narven Sanat Sokağı’nda açıldı. Serginin açılışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve sanatseverler katıldı.

    Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Köroğlu’nun Türk dünyası için öneminden bahsetti. Köroğlu’nun, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Türkmenistan versiyonlarının olduğunun hatırlatan Yılmaz, “Biz Köroğlu’na, bizim medeniyetimizin kahramanı diyoruz. Köroğlu’nun kahramanlık anlamında dünyada eşi benzeri yok. İnsani yönü olan, ezilenin yanında olmuş ezene karşı durmuş yiğit birisi. Aynı özellikler Robin Hood’da da var. Ama bizimkinin aynı zamanda elinde sazı ve sözü var. Biz de böyle bir kahraman vasıtasıyla Türk dünyasıyla kucaklaşmaya çalışıyoruz” dedi.  Yılmaz bu kapsamda Bolu’ya büyük bir Köroğlu heykeli yapılacağını aktararak yapılan yarışmayı Kazakistanlı bir heykeltıraşın kazandığını belirtti.

    Serginin küratörü Resim Öğretmeni Filiz Demirtaş ise, sergide yarışmalardan ödül alan 38 yağlıboya çalışmasının yer aldığını söyledi. Demirtaş, “Bu değerli çalışmaları böyle güzel bir tesiste sergileme imkanı verdikleri için Narven Termal Kasaba yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Narven’in sanatın ve sanatçının yanında olması bizleri mutlu ediyor” dedi.

    Serginin açılışını Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile birlikte yapan Başkan Alaaddin Yılmaz, sergide yer alan resimleri tek tek inceledi.

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