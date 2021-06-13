Narven’de ödül töreni

Haber: BMA

Narven Akademi tarafından Normalleşme Genelgeleri Kuralları’na uygun şekilde Narven A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarda görev yapan çalışanlar için 2021 Yılı 2. Dönem Terfi Töreni gerçekleştirildi. Törene Narven Termal Kasaba’da farklı birimlerde görev yapan çalışanlar, birim ve departman yöneticileriyle birlikte Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Münir İpek ve Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Münir İpek törene katılım sağlayan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek terfi eden çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Terfi törenin gerçekleştirilmesinin ardından sahneye çıkan ve bir konuşma yapan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız göstermiş oldukları başarı için ve projeye katmış oldukları değer için terfi alan çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm Narven çalışanlarına teşekkür ederek kendilerini tebrik etti.

Terfi töreni Narven A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı departmanlarda görev yapan ve terfi alan çalışanlara ödüllerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.