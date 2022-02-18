NARVEN’DE TURİZM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından ildeki turizm faaliyetleri, yeni projeler, turizm sorunları ile ilgili değerlendirmeler ve görüş alışverişlerinde bulunmak amacıyla organize edilen Şubat Ayı Turizm Toplantısı Narven’de gerçekleştirildi. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bolu’da hizmet veren turizm tesisleri ve seyahat acenteleri temsilcileri katılım sağladı.

Toplantının sonunda turizm tesisleri ve seyahat acenteleri temsilcileri Narven’de hatıra fotoğrafı çektirdi.