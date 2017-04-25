Haber: BMA

İlköğretim öğrencilerinin el emeği ile yaptıkları yağlı boya resimler Narven Sanat Sokağı’nda sergilenmeye başladı. Serginin açılışına Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı, sergide çalışmaları bulunan öğrenciler ve velileri katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Serdar Yıldız, Sanat Sokağı’nda bugüne kadar birçok sergi düzenlendiğini belirterek “Bugüne kadar Sanat Sokağımızda düzenlenen en anlamlı sergi bu oldu. Biz Narven olarak sadece insanların konakladığı bir tesis değil aynı zamanda aileleri buluşturan, çocukların yaratıcı taraflarını ortaya çıkardıkları bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde çocukların ve gençlerin doğada eğlenceli zaman geçirecekleri etkinlik alanları oluşturma hazırlığındayız. Ben bu sergiye katılan bütün öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından sergilenen eserleri tek tek inceleyen Yıldız, sergideki çalışmaları bulunan öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı.