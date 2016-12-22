Alanında uzman Narven A.Ş. yöneticilerinin iş hayatına ilişkin birikimlerini aktaracağı program sonunda, bir öğrenciye Narven’de staj imkânı sağlanacak. Çekilişle 10 öğrenciye de Narven’de ücretsiz günlük kullanım hediye edilecek. Ayrıca programı takip eden bütün öğrencilere “Narven Kariyer Günleri Katılım Belgesi” verilecek.

“Narven Kariyer Günü” kapsamında düzenlenecek etkinlik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Pembe salonda gerçekleştirilecek. Programa Mimarlık-Mühendislik, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin yanı sıra Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri de katılacak.

Programda, Narven A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Genel Müdür Serdar Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı profesyonel iş hayatına ilişkin tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak. Narven A.Ş.’nin üst düzey birim yöneticileri de kendi alanlarına ilişkin kısa bir konuşma gerçekleştirecek. BMA

PROGRAM

TARİH: 22 Aralık Perşembe

SAAT: 14:00

YER: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Pembe Salon

İLETİŞİM İÇİN: Ebru TAŞ / Narven A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü / 0 543 874 40 36