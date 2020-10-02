Narven’e HES kodu ile girilecek

Haber: BMA

Termal turizmde ilimizin sık ziyaret edilen mekanı Narven Termal Kasaba, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tesise girişlerde HES kodu uygulamasına başlandığını açıkladı. Konuyla ilgili Narven’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “30 Eylül 2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bugün itibariyle tesisimize girişlerde HES kodu gösterimi zorunludur. Tüm üye ve misafirlerimizin giriş işlemleri sırasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla tesisimize gelmeden önce konaklayacak tüm misafirlerin HES kodlarını oluşturarak giriş sırasında görevlilerimize göstermelerini rica ederiz.HES Kodu ile ilgili detaylı bilgiye https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.”