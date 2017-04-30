Haber: BMA

Yatırım planları konusunda iş adamları ile görüş alışverişverişinde bulunmak üzere Katarlı iş adamları Bolu’da Narven Termal Kasaba’yı ziyaret etti. Narven A.Ş. YK Başkanı ve Üyeleri Mustafa Ericek, Süleyman Öztürk, Necip Çarıkçı, Genel Müdür Serdar Yıldız ve Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, BTO Başkanı Türker Ateş, Bolulu iş adamı Oktay Ercan da katıldı.

Arap ve Müslüman İş Odaları Federasyonu Başkanı Oktay Ercan, Katar’lı işadamları ile birlikte memleketi Bolu’yu ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ercan yaptığı kısa konuşmasında, “Dünya standartlarında bir tesisin memleketimde hizmet verdiğini görmek beni çok gururlandırdı. Narven’in yatırımcılarını gönülden kutluyorum” dedi.

Katar’da yapmayı planladıkları yatırımlar için Bolu’daki iş adamlarından bilgi almak ve kendileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Bolu’yu ziyaret eden heyet, program çerçevesinde Narven’de düzenlenen öğle yemeği programına katıldılar. Yemeğinin ardından tesisi gezen heyet Narven hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Heyete eşlik eden ekip, yoğun program esnasında 3 gün boyunca Narven’de konaklayarak günün yorgunluğunu SPA alanlarında attı.

Görüşmelerin ardından şehri gezme fırsatı bulan misafirler, Bolu’nun doğasına hayran kaldı ve Nisan ayında yağan karın kendileri için çok güzel bir sürpriz olduğunu belirttiler.