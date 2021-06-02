Narzanlar öğrencileri projeleriyle başarıya koşuyor

Haber: C. Kutay Aykan

Narzanlar İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yürüttükleri eTwinning projelerinde aktif şekilde yer alıyorlar. eTwinning projeleriyle "Kalite Etiketi"almaya hazırlanan öğrenciler, farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

“EĞİTİCİ ÇALIŞMALAR EĞLENCELİ HALE GETİRİRLİYOR”

Online "Atölyem Projesi" ile farklı şehirlerden öğretmen ve öğrenci guruplarıyla Online Atölyeler hazırlayan proje öğrencileri; ters yüz öğrenme modeline uygun olarak, karışık okul takımları halinde Ritim, Drama, Masal Anlatımı, Akıl ve Zeka Oyunları, Kodlama, Geri Dönüşüm etkinlikleri hazırlıyor. Media Mania kanalının içinde serüvenlerine devam eden öğrencilerimiz Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon eğitimi alıp, bu süreçte güvenli internet kullanımının önemini kavrıyorlar. Geleceğin Öğretmeni Sensin Projesi ile geleceğin öğrencileri olmaya hazırlanan öğrencilerimiz, sanal oyun senaryosu içinde edebiyat, sanat, bilim, teknoloji, oyun atölyelerindeki görevlerini tamamlayıp rozetler kazanıyorlar. Oyunteryal projesi ile oyun ve materyalleri birleştirerek severek, eğlenerek öğreniyorlar. Bir Dünya Mesele projesi ile de Küresel Amaçları tanıyıp ben dünya için nasıl çalışmalar yapabilirim sorusuna çözümler üretiyorlar. Bu eğitim öğretim yılını kendilerini geliştirerek ve Web-2 araçlarını da kullanarak verimli hale getiriyorlar. Ülkemizde 1 yıldır süren pandemi sürecinin gereklilik haline getirdiği ‘Uzaktan eğitim sürecini nasıl daha verimli hale getiririz?’ sorusunun cevabının Web-2 araçlarında saklı olduğunu düşünüyoruz. Bu projeler, öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojiyi eğitici amaçla kullanmalarını sağlıyor.

Projeler Türkiye ve yurt dışından ortaklarla Okulun Müdür Vekili Meryem KEPİR, Fen Bilimleri öğretmeni Ayşegül ŞENGÜL ve Özel Eğitim Öğretmeni Cansel KONUK koordinatörlüğünde yürütülüyor. Projelerde Türkiye, Azerbaycan,Makedonya ve Ürdün işbirliği öne çıkıyor. Ekip çalışmasıyla sürdürülen projeler kapanış toplantılarıyla, kalite etiketi çalışmalarına başladı.