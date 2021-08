NASA GİBİ YAPMALIYIZ !

Yazıyı Eda Bayraktar’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hiç başka bir gezegene gidip orada yeni bir dünya kurmayı hayal ettiniz mi? Açıkçası son zamanlarda ben çok hayal etmeye başladım. Şöyle son model bir uzay gemisi alıp hiç kimsenin bilmediği bir gezegene gitmek ve orada tek başıma yeni bir dünya kurmak çok iyi olurdu. Ama sanırım orada da insanın canı sıkılır. Gülmeyin ya. Düşünsenize mücadele yok. Sevdiğiniz insanlar yok. Sevdiğiniz insanlar olmayınca espriler. Tatlı tatlı takılmacalar yok. Bunlar olmayınca bence yaşamın tadı çıkmaz. Yaşam çok sıkıcı olur.

Şimdi Onur Uzay gemisinden sanki araba gibi bahsetmiş diyecekler olabilir. Evet, çünkü yakında herkesin bir uzay gemisi olacak. Hatta ışınlanma cihazı da bulunacak bir yerden bir yere gitmek için arabaya gerek kalmayacak. Çok mu hayalciyim acaba, dediğim şeyler bazılarına hiç uygun değil ve bazıları bu gibi icatlara kapalı Bu yüzdende gelişemiyoruz dünya ilerlerken biz yerimizde sayıyoruz. Bilimi ve icatları doğru kullan mayınca her şeye hazırlıksız yakalanıyoruz.

Örneğin bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Depremler olduktan sonra bir bakın etrafa. Yetkililer çıkıp “biz depreme yeterince hazırlıklı değildik diyorlar.” Son yaşadığımız yangınlar mesela bu ülkede her an yangın çıkabilir. Bilim mi ve bilim insanlarını kullanıp gerekli araçları her an hazır tutacağımıza. Yangından sonra çıkıp “yeterli hazırlığımız yoktu” diyen yetkilileri görüyoruz. Su baskınları, salgınlar oluyor yine yetkililer hazırlıklı değildik diyorlar.

Siz hangi çağda yaşadığımızın farkında mısınız? Sözde bilgi çağındayız. Bilgisizlikten ve eğitimsizlikten ve teknolojiyi doğru kullanamadığımız için insanlar ölüyor. 200 - 300 yıllık ağaçlar yanıyor yani dünyanın oksijen kaynakları tükeniyor su kaynakları kirleniyor. Çıkıp hazırlıklar yeterli değildi diyorsunuz. Önlem almıyorsunuz. Bilgi çağında böyle bir şey olabilir mi? ama benim ülkemde oluyor işte. Tek bir sorumluda hata bende demiyor sorumluluk almıyor.

Peki, olaylara hazırlık nasıl yapılır derseniz geçtiğimiz günlerde bir habere denk geldim izin verirseniz onu paylaşmak istiyorum.

“NASA Mars'a yolculuk hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen bir ilanla Mars benzeri bir ortamda bir yıl süreyle yaşayacak dört gönüllü aranıyor. İlana 30 ile 55 yaş arası Amerikan vatandaşı olanlar başvurabilecek. Bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesi olanlar ya da pilotluk deneyimi bulunanlar tercih edilecek.

Gönüllülerin fiziksel sağlığının iyi, herhangi bir beslenme sorunlarının da bulunmaması gerekiyor. Sigara içenler de aday olamayacak. Seçilen dört kişi bir yıl Mars benzeri bir ortamda yaşayacak Seçilen 4 kişi, 1 yıl boyunca Teksas'ta, Mars Dune Alpha adı verilen bin 700 metrekarelik alanda yaşayacak. Kızıl gezegende inşa edilecek modülün canlandırıldığı deney alanı üç boyutlu teknoloji ile üretildi.”

Gördünüz mü hazırlık böyle yapılır. Esas eğitim böyle olur. 1 yıl boyunca marsa benzer bir ortamda yaşarsan. Esas görevde hiç zorluk çekmezsin her şeye hazırlıklı olursun. Biz bırakın 1 yılı, yılda 1 en fazla 2 defa oda göstermelik adet yerini bulsun diye tatbikat yapıyoruz o kadar. aslında Nasa’nın bu eğitimlerinden yapmalıyız. Bu eğitimlerle Her alanda insan yetiştirmeliyiz.

En çokta şehirleri sokakları engellenen bireyler için düzenlemeyi bir türlü beceremeyen şehir planlayıcıları ve yöneticileri bu eğitimlere sokmalıyız. Belli bir süre engellenen bireyler gibi dolaşmalılar. Sorunları birebir yaşamalılar görmeliler. Sonra bakın bakalım ortada engel kalıyor mu? Engelli diye isim taktığınız insanlar kalıyor mu?

Artık bazı konulara bakış açımız değişmeli çünkü bizler ne kadar eğitimli olursak olumsuz olaylar karşısında o kadar hazırlıklı oluruz. Eğitimimiz iyi olursa neyin eksik olduğunu insanları neyin engellediğini kolayca görürüz ve engelleri ortadan kaldırırız en önemlisi de yukarıda yazdığım olaylar gibi olayları bir daha yaşamayız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…