Nasıl aşı randevusu alınır?



Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Bugün sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim” açıklamasında bulundu.

AŞIRANDEVUSU

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.“Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.