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Oya ile Ahmet aynı apartmanda yaşayan iki iyi çocukluk arkadaşıydı. İkisinin yaşları da 16’ydı. Ancak Ahmet doğarken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yeteneğini kaybetmişti fakat evde ihtiyaçlarını kimsenin yardımı olmadan giderebiliyordu. Oya ve Ahmet aynı okula gidiyorlardı. Aynı sınıfta okuyorlardı. Ahmet’in annesi ve babası her gün Ahmet’i apartmanın asansöründen okul servisine kadar kucaklarında taşıyorlardı. Çünkü apartmanlarının girişinde rampa yoktu.

Ahmet böyle kucakta taşınmaktan ailesini zorlamaktan okul servisine arkadaşlarının önünde kucakta bindirilmekten nefret ediyormuş ama okula gidebilmesi için başka çaresi yokmuş. Bir gün okuldan gelmişler Ahmet anne hava çok güzel birazcık şu merdivenlerde otursam olur mu diye sormuş. Annesi de tamam deyip merdivenlere evden getirdiği minderi koyup Ahmet’i minderin üzerine oturtmuş. Kendisi de yemek yapmak için eve çıkmış.

Camdan Ahmet’in dışarıda hava aldığını gören Oya camı açıp Ahmet’te kıyafetlerimi değiştirip geliyorum yanına diye seslenmiş. Ahmet gülümseyerek tamam diye başını sallamış. Birkaç dakika sonra Oya yanına gelmiş başlamışlar sohbet etmeye. Onlar havadan sudan konuşurken apartman yöneticisi gelmiş çocuklar duvardaki duyuru panosuna yazdım gerçi ama babalarınıza hatırlatın bu akşam apartman toplantısı var gelsinler demiş.

Çocuklar tamam amca söyleriz demişler. Bu arada Oya, amca size bir şey söyleyeceğim bilmiyorum yapabilir misiniz deyip söze başlamış, yönetici gülümseyerek söyle kızım dinliyorum demiş.

Oya: bakın amca Ahmet her gün okula gidip gelirken çok zorlanıyor annesi babası onu kucağında taşımak zorunda kalıyor. Bence biz bunu çözebiliriz.

Yönetici: kızım alinin ve ailesinin girip çıkarken ne kadar zorlandığını biliyorum. Ancak bu konuda ne yapabilirim bilmiyorum apartmanın fiziksel şartları belli demiş.

Oya: Evet bende bunu diyorum binamızın fiziksel şartlarını birkaç hamle ile düzeltilebilir Ahmet’e uygun hale getirilebilir diye düşünüyorum.

Yönetici: Kızım nasıl olacak o iş kafandan neler geçiyor senin anlat bakalım.

Oya: bakın Amca asansörümüz var zaten bizim binamızdaki sıkıntı giriş merdivenlerinde rampa olmaması bakın şuraya 70 santim genişliğinde bir rampa yapılsa iş çözülecek

Yönetici: iyi de kızım dediğini yaparsak merdivenler daralıyor binanın görüntüsünü de bozuyorsun ve en önemlisi bu tadilat için belediyeden izin almak ve apartman sakinlerini razı etmek lazım buda çok zor.

Oya: Amca bunu bir araştıralım benim babam Ahmet’in babası siz kabul edersiniz kabul etmeyen olursa da bir çaresine bakarız.

Yönetici: peki kızım ben bunu bu akşamki toplantıda gündeme getireceğim ama söz vermiyorum çünkü insanları ikna edemeyebiliriz ama sonra yine konuşalım sizinle deyip ayrılmış çocukların yanından.

Yönetici gidince Ahmet gülümseyerek Oya ya dönüp ne yaptın bir sürü iş çıkardın adamın başına.

Oya: ben bunları ne zamandan beri düşünüyordum yeri geldi söyledim. Bu arada sırf senin için değil bunlar Allah korusun bak her gün kazalar oluyor. Bizim bir akşam eve engellenen olarak gelmeyeceğimiz ne malum. Aslında bu düzenlemeler bizler içinde gerekli.

Ahmet: biliyorum da yine de ben böyle bir şey isteyemezdim ve yapacaklarını da sanmıyorum.

Oya: gülerek bi sus yahu insanın tadını kaçırma belki herkes isteyecek nereden biliyorsun deyip Ahmet’e şakayla karışık azarladı.

Çocuklar bir süre daha sohbet edip evlerine girmişler ve babalarını akşamki apartman toplantısına yollamışlar apartmandaki herkes gelince toplantı başlamış. Tabi bizim Oya ile Ahmet merakla babalarını bekliyorlarmış. Derken toplantı dağılmış babaları eve gelmiş ikisi de Babalarına ne oldu? diye sormuşlar. Babaları………

Evet, arkadaşlar bazı şeyleri daha iyi anlatabilmek için kendi yazdığım yarı gerçek yarı kurgu bir öykü ile başladım yazıya, şimdi bana en heyecanlı yerinde niye kestin toplantıdan ne karar çıktı onu söyle dediğinizi biliyorum. Ama kafamızı kaldırıp etrafımızdaki binaları bir inceleyelim istiyorum. Mesela kaçında rampa var kaçı engellenen bir bireye uygun? Bu öykünün devamını birlikte şekillendirelim istiyorum bunun içinde mesajlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizce toplantıdan nasıl bir karar çıkmalı?

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi.





