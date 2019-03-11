Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?

Haber: Esra Öztürk

Aralarında Bolu Halkevi, Eğitim Sen, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bolu AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği, TMMOB gibi oluşumların olduğu çok sayıda dernek, sendika ortak bir açıklama gerçekleştirdi.

Demokratik Kitle örgütlerinin 7 maddede toparladıkları istek ve özlemleri konusunda yaptıkları açıklama şu şekilde:

“1-Katılımcı ve şeffaf belediyecilik. Kent Konseyinin yapısını demokratikleştirerek, işlevinin artırılması…

2- Seçilecek yerel yönetimin Bolu halkına periyodik ve düzenli olarak hesap verecek şekilde düzenlenmesi... Belediyenin gelir-gider hesapları ve kent içindeki imar hareketlerinin bulunduğu, karar ve hesap vaziyetlerinden, Bolu kamuoyunun değişik iletişim olanakları ile haberdar edilmesinin sağlanması.

Görev süresince belediye hesaplarının “Bağımsız Denetim” kurumlarınca denetlenmesinin önünün açılması.

3- İlimizin deprem kuşağında olduğunun bilincinde olarak imar hareketliklerinin kesinlikle bu konudaki literatür ve deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi. Mevcut bilgilerin test edilerek sürekli güncellenmesi…

4-Kent içi ulaşımda kullanılan taşıtlarda çeşitliliğe gidilmesi. Bolu AİBÜ öğrencilerinin üniversite yerleşkesine rahat ulaşmaları için gereken bütün önlemlerin alınması…

5-Ülkemizin tarımsal ürünler konusunda yaşadığı büyük bunalım göz önüne alınarak, Bolu’da istisnasız bütün tarım alanlarının imara tamamen ve kesin olarak kapatılması. İlk iş olarak D100 karayolunun Bolu’nun güneyinden geçirme projesinin iptalinin sağlanması.

6-Kadına yönelik programlar çerçevesinden olarak kadınlara hayatın her alanında “pozitif ayrımcılık yapılması” öncülüğünün yerel yönetim tarafından başlanması.

7-Et ve süt gibi gıda ürünlerinden yoksul halkımızın ve çocukların eşit ve sürekli olarak yararlanabilmesinin sağlanması. Yerel yönetim et ve süt konusunda kooperatifçiliği desteklemeli, kooperatifin ürettiği ürünler belli bir merkezde toplanarak halka ulaşımının aracısız olarak intikalinin gerçekleştirilmesi.

Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak Bolu’da yeni seçilecek yerel yönetimden asgari beklentilerimiz bunlardan ibarettir.

Bu maddelerden oluşan programı seçim vaatlerine alan ve yapabilme kararlılığı göstereceğine inandığımız başkan ve meclis grubunu üye ve tüm kurullarımızla destekleyeceğimizi Bolu kamuoyuna saygı ile duyururuz.”