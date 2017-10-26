banner133

banner101

26 Ekim 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Nasıl hızlı kilo verilir?

    Bolu'nun parlayan markası Lezize'nin bünyesinde kurulan ve sağlıklı beslenme konusunda yaptığı bilgilendirmeler ile adından söz ettiren Lezize Diyet, Diyetisyen Ece Sarı kontrolünde faaliyetlerine devam ediyor.

    26 Ekim 2017 Perşembe 10:24
    Bu haber 41 kez okundu
    Nasıl hızlı kilo verilir?

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Gıda sektöründe Bolu'nun parlayan yıldızı olan Lezize, kurduğu yeni girişimler ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Lezize markası bünyesinde kurulan ve sağlıklı beslenme, kilo verme gibi konularda vatandaşların imdadına yetişen Lezize Diyet, bu hafta "Nasıl hızlı kilo verilir?" sorusunun cevabını verdi. Öncelikle Lezize Diyet ile insanların beslenme konusunda yanlış bildikleri şeylerin önüne geçmeyi amaçladıklarını ve nasıl sağlıklı beslenilebileceğini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Diyetisyen Ece Sarı, yaptığı açıklamada hızlı kilo vermek için metabolizmayı hızlandıran besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Diyetisyen Sarı, "Kırmızıbibere yakıcı özelliğini veren capsaicin içeren yiyecekler metabolizmayı hızlandıran besinler arasında ilk sıradadır. Acı biber yenildikten sonra uzun bir süre metabolizma hızını 2 kata kadar çıkarır. Araştırmalar, iyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumunun da bağırsak hareketlerini düzenleyerek metabolizmayı hızlandırdığını gösteriyor" diye konuştu. Metabolizmayı hızlandıran diğer besinleri sıralayan Diyetisyen Ece Sarı şunları söyledi:

    "Antioksidan kaynağı olan yeşil çayın, metabolizmayı hızlandırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Besinlerin sindirilmeyen kısmı olan lif (posa) vücudun harcadığı enerjiyi artırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Ayrıca lifli yiyecekler bağırsak hareketlerini artırır ve uzun süre tok tutar. Ananasın içeriğinde yer alan bromelain adlı proteinler sayesinde proteinlerin sindirimi hızlanır ve vücutta yıkım olayı artar, buna bağlı olarak da metabolizma hızlanır. Tarçın da kan şekerini düzenlemeye yardımcı etkisiyle ani kan şekeri düzensizliğini giderir ve acıkma sürensini geciktirir. Sindirim sırasında vücut ısısını yükselterek termik etki yaratır ve bu besin de metabolizmayı hızlandırmada yardımcı olur. Meyvelerinizin üzerine tarçın ekleyebilir, suyunuzu tarçınla aromalandırabilirsiniz."

    Özellikle spor öncesi içilen kahvenin, spor esnasında yakılan enerjiyi arttırdığını söyleyen Sarı ayrıca, "Kahve tüketiminin metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra kafein tüketim miktarı da 400 ml üstünde tutulmamalıdır.  Zencefil ve sarımsak vücutta vazodilatör olarak etki gösterir, yani damarları genişletip vücut ısısını artırır. Böylece metabolizmada hızlanmış olur. Hızlanan metabolizma da dolayısıyla kilo vermeye katkıda bulunur" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolunun, Parlayan, Markası, Lezizenin, Bünyesinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YENİDEN YAPILANMA
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Türkiye İYİ Olacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129