Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediyesi’ni her ay düzenli olarak denetlemeye gelen müfettiş sayısı “Belediyede müfettiş enflasyonu” haberimizde de belirttiğimiz üzere artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 21’e yükselen müfettiş sayısına Ekim ayı itibariyle kaç müfettişin daha ekleneceği merak konusu olurken, belediyede çok fazla müfettiş olduğunu belirten Özcan, “Her yer müfettiş dolu. Başkan yardımcılarının odalarında kendileri oturmuyor. Kim oturuyor biliyor musunuz? Yer gök müfettiş. 4 tane Sayıştay’dan kardeşimiz var. Bilirkişiler falan da gelip gidiyor. Tam sayıyı bilmiyorum. Bitek benim oda kaldı. Benim odayı vereceğim o da yanlış anlaşılacak” şeklinde konuştu.

KANTER İÇİNDE KALIYORUZ

Müfettişlere oda bulmakta zorlandığını belirten Özcan, “Biz ihalelerimizin incelenmesinden değil. Müfettişlere nasıl oda bulacağız diye kan ter içinde kalıyoruz. Hangisine öncelik vereceğiz diye düşünüyoruz. Herkes en iyi odayı istiyor. Medeni bir ilişkimiz var müfettişlerle. Nasıl ayrılacağız onu da bilmiyorum. Asker arkadaşı gibi olduk. Birbirimizi görmeden yapamayız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.