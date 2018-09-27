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27 Eylül 2018 Perşembe
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    • “Nasıl olsa öleceklerdi” diye öldürmüşler

    Geçtiğimiz hafta sosyal medyada fotoğrafların ve olayın yayılması üzerinde gazetemizde yer verdiğimiz Göynük Hasanlar köyünde üç yavru köpeğin öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatılmasından sonra failler yakalandı.

    27 Eylül 2018 Perşembe 07:41
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    “Nasıl olsa öleceklerdi” diye öldürmüşler

    Haber: Aysun Beykoz

    Göynük Hasanlar Köyü’nde meydana gelen olay üzerine hayvan severler tarafından görüntülerin sosyal medyada yayılması ve Bolu’ya getirilen sağ kalan son yavru köpeğin yapılan kontrollerde vücudunda saçmaların olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Göynük Başsavcılığı ve Göynük Jandarma ekiplerinin titiz çalışması üzerine faillerin yakalandığı öğrenildi. Köy halkından edindiğimiz bilgilere göre kimlikleri saklanan şahısların köpeklerin asılı bulunduğu ağacın yanındaki bahçenin sahipleri olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan sorgularda suçunu itiraf eden şahısların anne oğul olduğu öğrenilirken verdiği ifadelerde annenin köpekleri ağaca bağladığı oğlunun ise tüfekle köpekleri vurduğu öğrenildi. Verdikleri ilk ifadelerinde olayı gerçekleştirme nedeni olarak ise “Köy yerinde nasıl olsa yaşamayacaklardı ondan öldürdük” dedikleri de gelen bilgiler arasında.

    Son kalan yavru köpeğin de ölmesi üzerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri tutanak karşılığı köpeğin cesedini dosyaya eklemek üzere teslim aldı. Yapılan incelemelerde köpeklerin vücudundan çıkan saçmaların yakalanan kişinin şahsi tüfeğinden atıldığı belirlendi. Failler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hayvan severler ise sırf keyfi yere masum canları öldürenlerin hak ettiği cezayı almalarını istediklerini belirttiler.

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