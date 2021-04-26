Nazar Bektaş Türkiye ikincisi





Haber: Erdal Tanrıverdi

16-20 Nisan 2021 tarihleri arasında Tekirdağ Çorlu'da U-15 ve Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Tekirdağ Çorlu'da yapılan U-15 ve Büyük Yıldız Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım belirleme müsabakalarında,Bolu Gençlik ve Spor Kulübü büyük bir başarıya imza atarak sporcumuz Nazar Bektaş, antrenörü Özgür Okar nezaretinde Türkiye 2.’si oldu. Aldığı derece ile Milli Takıma girmeye hak kazanan sporcumuz hocası ve arkadaşları ile sevincini paylaştı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılana açıklamada; “2021 Türkiye Güreş Federasyonunun yaptığı Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonasında Nazar Bektaş Türkiye 2.'si olmuştur. Sporcumuz Milli takıma katılmaya hak kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder başarılar ve başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.