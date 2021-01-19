Nazire Özcan toprağa verildi

Haber: C. Kutay Aykan

Nazire Özcan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı Camiinde eşi Özer Özcan ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığa defnedildi. Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazına Özcan ailesinin yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Cenazede Bolu ve Kıbrıscık Belediye Başkanları da hazır bulundu.

Aile adına taziyeleri Nazire Özcan’ın eşi Özer Özcan ve çocukları kabul etti. Cenazeye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen başta olmak üzere CHP’den birçok siyasi isim katıldı. Bolu CHP teşkilatı eski Milletvekili adayı olan Özer Özcan’ı yalnız bırakmadı.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ta cenazeye çelenk göndererek Özcan Ailesine taziyelerini iletti. Cenaze namazı sonrası Merhum Nazire Özcan Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.