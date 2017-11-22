Haber: Semih Baykal

İlimiz merkezindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Nazmiye Ata’ya velilerin genellikle şikayetlerini iletmek için kullandığı Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi(MEBİM)’nden tebrik ve teşekkür mesajları yağıyor. Okulda, öğretmeni olduğu öğrencileri tarafından çok sevilen Nazmiye öğretmene MEBİM sisteminden sıkça teşekkür ediliyor. MEBİM’e gönderilen mesajlar, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla da öğretmenlere iletiliyor. Genellikle okullardaki sorunlar ve şikayetler için kullanılan MEBİM sisteminden Nazmiye öğretmene gönderilmiş olan mesajlar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Bolululara gurur veriyor. Nazmiye öğretmen ile ilgili MEBİM sistemine veliler tarafından gönderilen mesajlardan biri şöyle:“Sınıf öğretmeni Nazmiye Ata’dan çok memnun olduğumu belirtiyorum. Kendisi hoş görülü, alçak gönüllüdür. Öğrencilerimizle vermiş olduğu kaliteli eğitim, gösterdiği ilgi, alaka, tutum ve samimi davranışlar için kendisine teşekkür ediyorum. Öğretmenimizin 365 günde bir değil, günde 365 gün hürmet etsek bile hakkını ödeyemeyiz” şeklinde mesajlar geliyor.