 Süper Lig lideri ile eşleştik

Haber: Uğur Balaban
Tek maç eleme usulü ile oynanacak maçta kırmızı beyazlı ekibimiz 28,29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda Trabzonspor’a konuk olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti
Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay,
Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor
Galatasaray 1. Lig'den Altaş Denizlispor,
.Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay
Fenerbahçe - Afyonspor
Trabzonspor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Hatayspor - Menemenspor
Sivasspor - Ankaragücü
Göztepe - Samsunspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Antalyaspor - Giresunspor
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Karagümrük - Bodrumspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Konyaspor - ÜmraniyesporGüncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 12:54