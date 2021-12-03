 Süper Lig lideri ile eşleştik

Haber: Uğur Balaban

Tek maç eleme usulü ile oynanacak maçta kırmızı beyazlı ekibimiz 28,29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda Trabzonspor’a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti

Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay,

Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor

Galatasaray 1. Lig'den Altaş Denizlispor,

.Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Galatasaray - Denizlispor

Beşiktaş - Altay

Fenerbahçe - Afyonspor

Trabzonspor - Boluspor

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Hatayspor - Menemenspor

Sivasspor - Ankaragücü

Göztepe - Samsunspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Antalyaspor - Giresunspor

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Karagümrük - Bodrumspor

Gaziantep FK - Bursaspor

Konyaspor - Ümraniyespor

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 12:54